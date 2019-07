Fragen und Antworten : Was passiert, wenn von der Leyen im EU-Parlament durchfällt?

Was passiert, wenn von der Leyen im EU-Parlament durchfällt?

Ursula von der Leyen in Brüssel. Foto: REUTERS/Francois Lenoir

Brüssel Das Ergebnis ist komplett offen - aber was passiert, wenn Ursula von der Leyen am Dienstag im Europaparlament bei der Wahl zur Kommissionspräsidentin durchfällt? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was sehen die EU-Verträge vor?

Könnten Weber und Timmermans wieder in Frage kommen?

Von der Leyens Wahl hängt am seidenen Faden

Die Europäische Volkspartei (EVP) als stärkste Kraft im EU-Parlament wird darauf bestehen. Denn die an zweiter Stelle stehenden Sozialdemokraten haben bereits zwei der fünf EU-Spitzenämter: mit dem Italiener David Sassoli den Parlamentspräsidenten und mit dem Spanier Josep Borrell den EU-Außenbeauftragten.

Die neue Kommission soll zum 1. November ihre Arbeit aufnehmen. Dauert die Personalsuche länger, könnte aber auch Juncker mit seinen Leuten länger die Geschäfte führen. Eine Premiere wäre das nicht. Nach der Europawahl 2009 gab es Verzögerungen bei der zweiten Kommission des Portugiesen José Manuel Barroso, die erst am 10. Februar 2010 starten konnte.

Was würde ein Scheitern von der Leyens für die Berliner Koalition bedeuten?

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat wegen des Widerstands der SPD gegen von der Leyen bereits Spannungen eingeräumt. "Dass wir diese Situation in der Koalition haben, ist natürlich nicht einfach", sagte sie vergangene Woche. Auf Unverständnis in der Union stieß, dass die Europa-SPD in Brüssel ein Papier mit Vorwürfen gegen die bisherige Bundesverteidigungsministerin verbreitete. Scheitert von der Leyen, könnte das die Berliner Koalition vor eine Zerreißprobe stellen.