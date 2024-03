Europaweit nutzbare Brieftasche Was mit der neuen digitalen EU-Identität auf jeden zukommt

Eine Debatte spricht Bände über den Zustand der Digitalisierung in Deutschland. Als im Europäischen Parlament über die digitale Zukunft Europas gerungen wird, in der jeder Bürger künftig eine eigene digitale Brieftasche besitzen wird, um länderübergreifend staatliche und private Dienstleistungen ganz einfach nutzen zu können, da sprechen viele Nationen mit. 16 Redner aus Kroatien, Estland, Belgien, Frankreich, Italien, Rumänien, Tschechien, den Niederlanden, Spanien, Dänemark und Schweden beteiligen sich an der spannenden und teils auch sehr emotional geführten Aussprache. Das größte Land Europas mit den meisten Abgeordneten hält sich raus. Deutschland bleibt an diesem Abend in Straßburg außen vor.