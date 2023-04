Norderweiterung zum Gründungstag Was der finnische Beitritt über die Nato verrät

Amerika drin, die Sowjetunion draußen und Deutschland am Boden zu halten – so fasste der erste Nato-Generalsekretär Lord Ismay salopp den Zweck des Bündnisses zusammen. Nicht nur die Rolle Deutschlands hat sich seitdem stark verändert, auch die Nato-Strategie. Massiver Vergeltung folgten flexible Reaktion, Sicherheit durch Kooperation, dann Stabilität durch Partnerschaft. Sie war zur Jahrtausendwende getragen von der Erwartung, Russland Teil einer gemeinsamen Sicherheitsarchitektur werden zu lassen. Es ist nicht das einzige gescheiterte Projekt. Die Einsätze in Afghanistan und Libyen stehen für Zweifel an der Weitsicht der Nato, bald 15 Monate furchtbares Blutvergießen in der Ukraine für den tragischen Irrtum Angela Merkels und Nicolas Sarkozys, mit dem Verzögern des ukrainischen Nato-Beitritts Russland friedlich stimmen zu können.