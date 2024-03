Was der EU-Gipfel gebracht hat Viele Haken sind nicht wirklich grün

Verteidigungsindustrie Das Bewusstsein, deutlich mehr in die Verteidigungsfähigkeit der EU investieren zu müssen, hat sich bei allen durchgesetzt. Vor allem mit Blick auf die unverhüllten Drohungen und entsprechenden Geheimdienstberichte, dass ein russischer Angriff auf weitere Staaten in der EU immer wahrscheinlicher wird. Andererseits blickt der Gipfel dabei auf einen möglichen Präsidentenwechsel in den USA hin zu einem weniger verlässlichen Partner Donald Trump. Es geht um mehrere hundert Milliarden Euro, die möglichst bald in zusätzliche Produktionskapazitäten gesteckt werden müssen. Mehrere Länder unter Führung Frankreichs wollen dafür neue EU-Schulden aufnehmen. „Wir sind nicht so Fans von diesen Ideen“ sagt Scholz dazu - und kann sich einstweilen zurücklehnen, da es auch dieser Punkt nicht in die Gipfelerklärung schafft. Stattdessen wollen die Gipfelteilnehmer beim nächsten Treffen weiter beraten - und in der Zwischenzeit ausloten, ob und wie die Europäische Investitionsbank künftig in Verteidigung investieren kann und soll.