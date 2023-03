Wahlanalyse in Brüssel Warum die Esten sich hinter Kaja Kallas scharen

Wenn eine knappe Million Esten zu den Wahlurnen gerufen sind, wird das in den übrigen EU-Staaten gewöhnlich beiläufig zur Kenntnis genommen. Bei der Wahl an diesem Sonntag jedoch stand Europas Kurs in Russlands Kriegszeiten zur Abstimmung – und das in einem Land, in dem jeder vierte Wahlberechtigte russischstämmig ist, in dem die knallharte Positionierung von Regierungschefin Kaja Kallas und die galoppierende Inflation die beiden zentralen Wahlkampfthemen bildeten – und Populisten somit leichtes Spiel zu haben schienen. Wie groß das Interesse an dem Ergebnis ist, merkte Friedrich von Heusinger, Chef der hessischen Landesvertretung in Brüssel, am Montag, als er eiligst Stuhlreihe um Stuhlreihe zusätzlich zur Wahlanalyse herankarren lassen musste. Denn es ging um mehr als Estland, es ging auch um die EU. Und die hatte zur Abwechslung mal haushoch gewonnen.