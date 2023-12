Milliarden für Deutschland Warum die klamme Ampel so wenig EU-Geld abrief

In nächtelangen Verhandlungen versuchen die Ampel-Verantwortlichen in Deutschland, Euro für Euro, Cent für Cent zu finden, um das Loch, das die Entscheidung des Verfassungsgerichtes in den Haushalt gerissen hat, zu füllen. Oppositionschef Friedrich Merz wies nun im ZDF darauf hin, dass in Brüssel viele Milliarden für Deutschland bereit lägen, die die Bundesregierung jedoch bislang nicht abgerufen habe. „Sie kriegen es nicht auf die Reihe, die Bedingungen zu erfüllen, um das Geld aus Brüssel nach Deutschland zu holen“, kritisierte Merz. Tatsächlich sind erst 2,25 von gut 30 für Deutschland reservierte Milliarden aus zwei Fördertöpfen geflossen, kommen bald erst weitere knapp zwei Milliarden dazu. Der Rest: später.