Erforderliche Mehrheit fehlt Warum das EU-Lieferkettengesetz scheiterte

Als „guter Tag für die europäische Wirtschaft“ wertete Angelika Niebler, Ko-Vorsitzende der deutschen Unionsabgeordneten in der EU, die fehlende Mehrheit. Von Anfang an habe die Union in den Verhandlungen davor gewarnt, dass dieses Gesetz in zentralen Punkten weit über das deutsche Lieferkettengesetz hinausgehe und damit „enorme zusätzliche Bürokratie gerade für kleine und mittelständische Unternehmen“ schaffen würde. Sie rief die Ratspräsidentschaft dazu auf, das Scheitern des Gesetzes einzugestehen.