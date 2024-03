Wahlkongress der Sozialdemokraten Europas Genossen hoffen auf Rückenwind aus Rom

Unter den Rednern an diesem Samstag steht Olaf Scholz als wichtigster an erster Stelle. Er reiste am Freitag bereits an, um sich mit Präsident Sergio Mattarella zu treffen. Der 82-Jährige frühere christdemokratische Politiker und nachfolgende Verfassungsrichter steht seit 2015 an der Spitze Italiens und wollte eigentlich keine zweite Amtszeit, kandidierte vor zwei Jahren jedoch erneut, weil kein anderer eine Mehrheit hinter sich brachte. Eine Begegnung mit Regierungschefin Giorgio Meloni steht für Scholz nicht auf dem Besuchsprogramm, weil diese selbst gerade in Washington ist. Dafür könnte die Privataudienz für Scholz bei Papst Franziskus an diesem Samstagvormittag in dessen Privatbibliothek auch für den konfessionslosen Kanzler zu einem Erlebnis werden - wenn es denn zustande kommt. Am Freitag ließ das Oberhaupt der Katholiken eine vorbereitete Rede von einem Mitarbeiter halten und entschuldigte sich dafür mit einer Erkrankung. Zu diesem Zeitpunkt stand das Treffen mit dem Kanzler noch im offiziellen Kalender.