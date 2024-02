Nach Wahl in Serbien Europaparlament fordert unabhängige Untersuchung

Das Europaparlament hat am Donnerstag eine unabhängige Untersuchung der Vorwürfe von Wahlbetrug in Serbien gefordert. In einer rechtlich nicht bindenden Resolution äußerten die Abgeordneten Besorgnis über den Ablauf der Parlaments- und Kommunalwahlen in Serbien und verlangten, dass EU-Gelder gestrichen werden müssen, falls die serbischen Behörden eine Kooperation verweigern oder Unregelmäßigkeiten festgestellt würden. Die Resolution wurde mit 461 zu 53 Stimmen bei 43 Enthaltungen verabschiedet.