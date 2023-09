Wie Wagenknecht, Palmer und Aiwanger die Demokratie unter Druck setzen Wenn Populisten angreifen

In der Republik ist etwas ins Rutschen geraten. Alte Gewissheiten gelten nicht mehr. Neue Kräfte rütteln am demokratischen Selbstverständnis. Die Demokratie und mit ihr die demokratischen Parteien sind unter Druck wie lange nicht mehr. Womöglich erlebt das Land eine Phase, in der das demokratische System dringend eine neue Selbstvergewisserung braucht. Mehr oder minder offen bekennt sich eine steigende Zahl von Menschen – aber immer noch eine deutliche Minderheit -- dazu, Diktatur für das bessere System zu halten. Vor allem im Osten ist eine Sehnsucht nach autoritärer Führung verbreitet, wo eine Partei wie die AfD mit Zustimmungswerten von über 30 Prozent in der Rückkehr zum Nationalen den Ausweg aus einer komplizierten, unübersichtlichen und globalisierten Welt verheißt.