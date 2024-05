Weichere Waffen-Restriktionen Der Scholz-Schwenk ist ein Anfang

Neun Mal Mainz, vier Mal Düsseldorf, zwei Mal Köln oder einmal Berlin - so groß ist die Fläche, die Russland nach eigenen Angaben in der jüngsten Zeit in der Ukraine erobert hat. Nicht nur, weil die Ukraine einige Abschnitte entlang eines potenziellen Frontverlaufes weniger stark abgesichert hatte, sondern weil sie mit den effizienten westlichen Waffen die Raketenwerfer und Artilleriestellungen auf russischer Seite nicht bekämpfen durfte. Noch vor wenigen Tagen begründeten Regierungsvertreter das Nein mit dem Hinweis, es könnten versehentlich auch russische Zivilisten getroffen werden - und das in einem Krieg, in dem Russland täglich absichtlich ukrainische Zivilisten tötet.