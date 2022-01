Europas Afrika-Engagement : Wachsende Zweifel an Mali-Einsätzen

Ein Soldat der Bundeswehr im Norden Malis. Archivbild aus dem Jahr 2018. Foto: dpa/Michael Kappeler

In Afghanistan wollte der Westen den Terrorismus austrocknen - und scheiterte. Nun fällt der Blick auf das westafrikanische Bürgerkriegsland Mali, in dem sich die Europäer gegen den Terror stellen. Nun wird über einen Rückzug auch aus Afrika gesprochen.

Kurz vor Weihnachten reißen die Sirenen die Soldatinnen und Soldaten der europäischen Trainingsmission in Mali aus dem Schlaf. Alarm! Schnell verstärken die Spanier die Sicherung des Lagers bei Koulikoro, die Deutschen holen mit einem Störsender eine feindliche Drohne vom Himmel. Es fallen Schüsse, ein verwundeter Bundeswehrsoldat muss geborgen werden. „Angriff abgewehrt, Lager gesichert“, heißt es wenig später. Dieses Mal war es nur eine Übung. Aber die Sicherheitslage in Mali verschlechtert sich zusehends. Nun hat die Wehrbeauftragte Eva Högl gefordert, auch die Option eines Abzugs aus Mali in Betracht zu ziehen. War es das mit den internationalen Missionen in der Sahel-Zone?

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die neue Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, greift die Initiative der Wehrbeauftragten auf. „Wir werden über dieses Mandat selbstverständlich diskutieren“, kündigte sie im Gespräch mit unserer Redaktion an. Dabei werde es sowohl um den Gesichtspunkt der Sicherheit in der Sahel-Zone als auch um die Frage gehen, was eine mögliche Instabilität für Europa bedeute. Angesichts der steigenden Gefährlichkeit werde es wichtig, dass die Bundeswehr „zuallererst deutlich besser ausgerüstet sein muss“, unterstrich die FDP-Politikerin.

Vor allem zwei Missionen sollen ein Abgleiten der Region in gescheiterte und von islamistischen Terroristen beherrschte Staaten verhindern: Die EUTM, die Ausbildungsmission der Europäischen Union, brachten die Außenminister und Staatschefs in Brüssel bereits Ende 2012 auf den Weg, um Malis Sicherheitskräfte fit für den Kampf gegen den Terror zu machen. Eine fünfstellige Zahl malischer Soldaten ist seitdem aus- und fortgebildet worden. Dreimal hatte Frankreich hierbei den Hut auf, während es unabhängig davon auch direkt in die Terrorbekämpfung eingriff. Auch Belgien und Spanien übernahmen drei Mal die Führung der Mission, Österreich und Spanien zwei Mal, Tschechien einmal, doch Deutschland war bereits vier Mal in der Hauptverantwortung.

Deshalb lassen die wachsenden Bedenken aus Berlin in Brüssel aufhorchen. Bereits im vergangenen Jahr hatten sich die Blicke der EU-Militärs nach Frankreich gerichtet, als Präsident Emmanuel Macron eine drastische Reduzierung seiner Kampftruppen in der Operation „Barkhane“ ankündigte. Er betonte, es gehe nicht um einen Rückzug, sondern um eine „Evolution“. Die Aufgaben würden künftig mehr und mehr von der neuen europäischen Task Force „Takuba“ übernommen. Dazu hatten sich vor gut zwei Jahren ein Dutzend EU-Staaten zusammengefunden - jedenfalls politisch. Militärisch machen nicht alle mit, so auch die Bundeswehr nicht. Denn es geht um die Beratung, Unterstützung und Begleitung malischer Kampftruppen.

Daneben ist die UN-Mission Unisma mit rund 15.000 Soldaten und Polizisten in Mali präsent, wird von der Bundeswehr unter anderem bei Aufklärung, Transport und Versorgung unterstützt und bindet auch die Streitkräfte der afrikanischen Länder mit in die Terrorbekämpfung und Stabilisierung der Regierungsstrukturen ein. Alle diese Bemühungen hängen davon ab, welchen Weg Mali mit seinen vier Nachbarstaaten in der Sahel-Zone nimmt. Und der ist kein guter, seit malische Militärs zum zweiten Mal geputscht haben. Dass sie die für dieses Frühjahr geplante Rückkehr zu demokratischen Wahlen nun auf fünf Jahre aussetzen wollen, schmeckt den Europäern ganz und gar nicht. Und erst Recht haben Berichte über das Anheuern einer russischen Söldnertruppe durch die malischen Machthaber die Europäer auf die Palme gebracht.

Die deutsche Wehrbeauftragte unterschied zwischen den internationalen Kampfaufträgen und der europäischen Ausbildungsmission. Sie hat sich kurz vor Weihnachten in der Region umgesehen und von dem Training der Europäer in Niger gute Eindrücke mitgebracht. Denn dort gebe es eine halbwegs gefestigte Demokratie. Auch die SPD-Verteidigungsexpertin Siemtje Möller war im Dezember vor Ort und begleitete den Kommandowechsel vom deutschen zum österreichischen General. Möller zeigte Flagge als Verteidigungs-Staatssekretärin. Zuvor hatte sie als Abgeordnete bei der Mandatsverlängerung für EUTM den europäischen Effekt des Einsatzes betont. Denn mit dieser Mission beweise die EU, dass sie in der Lage sei „Verantwortung zu übernehmen, einen komplexen Einsatz zu koordinieren, ihn durchzuführen und zum Erfolg zu bringen“. In Mali entstehe somit ein europäisches Netzwerk, das die EU-Staaten zusammenwachsen lasse.