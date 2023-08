Außenministertreffen in Toledo Wachsen oder scheitern – die EU hat keine andere Wahl

Zugleich leiten immer mehr Menschen in Europa aus der Erfahrung, dass Kriege in der Regel am Verhandlungstisch beendet werden, die falsche Annahme ab, dass Kriege nicht auf dem Schlachtfeld entschieden würden. Mit der schicken Formel von „Diplomatie statt Waffen“ wenden sich vor allem Linke gegen die Lieferung weitreichender deutscher Taurus-Marschflugkörper. Dabei haben auch sie verfolgen können, was Diplomatie vermochte, als der Westen alles unternahm, um Putin vom Überfall auf die Ukraine abzuhalten. Es ist offensichtlich, dass Russland zuerst möglichst viele militärische Fakten schaffen will, bevor es sich die erzwungene Realität durch Diplomatie absichern lassen will. Das weiß auch die Ukraine – und hält dagegen.