Abstimmung in Brüssel vertagt Lieferkette: Vorerst keine Auslieferung

Mit ihrer Blockade des Lieferkettengesetzes habe die FDP die Glaubwürdigkeit Deutschlands als Verhandlungspartner „zutiefst erschüttert“, kritisierte Tiemo Wölken, der Rechtsexperte der Europa-SPD. Wer künftig Mehrheiten für ein Vorhaben in der EU finden wolle, werde dies ohne Deutschland tun, sagte er voraus. Für die Binnenmarktexpertin der Europa-Grünen, Anna Cavazzini, war es „unfassbar zu sehen, wie eine einzige Partei ganz Europa in Atem hält“. Der Bundeskanzler müsse diesem Trauerspiel nun mit einem Machtwort ein Ende bereiten. FDP-Vizeparteichef Wolfgang Kubicki warf SPD und Grünen vor, über die FDP-Blockade „Halb- oder Unwahrheiten“ zu verbreiten. In Brüssel betonte die FDP-Handelspolitikerin Svenja Hahn, die Verschiebung der Abstimmung zeige, dass die Richtlinie in dieser Form nicht mehrheitsfähig sei. Es müsse nun eine praxistaugliche Überarbeitung erfolgen.