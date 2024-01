Vor dem EU-Sondergipfel Brüssel baut Drohkulisse für Orbán auf

Schon vor dem Dezember-Gipfel hatten die EU-Staaten einen Plan-B in der Tasche, demzufolge nicht die EU als Ukraine-Unterstützer auftritt, sondern dann eben alle 26 Einzelstaaten ohne Ungarn das Finanzpaket schultern. Das war nicht nur wegen des aufwendigen Verfahrens angesichts der ohnehin kritischen Haushaltssituation in den Mitgliedstaaten nicht weiter verfolgt worden. Die 26 wollten auch nicht die Botschaft an den Kreml senden, dass die EU nicht mehr imstande ist, die Ukraine gemeinsam zu unterstützen. Und so bleibt es am Donnerstag wieder bei Plan A, versehen mit zwei Modifizierungen zu Orbáns Gesichtswahrung.