Straßburger Mehrheit Von der Leyens wahre Herausforderung kommt erst noch

So war es sicherlich kein Zufall, dass von der Leyen in ihrer Rede vor der Abstimmung den größten Applaus bekam, als sie sich mit den Eskapaden des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán kritisch befasste. Dieser hatte sich selbst ermächtigt, im Namen der EU eine Friedensmission mit Schulterschluss im Kreml starten zu können, obwohl seine Regierung als Ratspräsidentschaft lediglich die Sitzungen der Ministerräte zu leiten hat. Diese gezielte Spaltung der EU wäre in unerträgliche Dimensionen geschnellt, wenn das Parlament die Kommission kopflos gemacht hätte. Das Führungsvakuum hätte vermutlich bis über die US-Präsidentschaftswahlen hinaus angedauert und auch Putin ermuntert, auf einen schwindenden Rückhalt für die Verteidiger in der Ukraine zu setzen. In einem Satz: Die Rolle Europas wäre bedeutungslos gewesen in einer Phase, in der es auf die Europäer besonders ankommt. Die EU ist als Friedensprojekt entstanden. Von ihr darf erwartet werden, bei der Konfliktüberwindung auch jenseits ihrer Grenzen hilfreich zu sein.