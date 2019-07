Interview David McAllister : „Von der Leyens Niederlage wäre das Ende des Personalpakets“

Berlin Der EU-Europaabgeordnete der CDU fordert von der Bewerberin einen Vorschlag für ein künftiges Verfahren für das Konzept der Spitzenkandidaten.

McAllister Es ist die entscheidende Woche vor dem Votum des Parlaments. Sie stellt sich bei den pro-europäischen konstruktiven Fraktionen vor. Gestern war sie bei den Konservativen, heute folgen Grüne, Liberale und Sozialdemokraten. Ursula von der Leyen bringt alles mit, um eine starke Präsidentin der Europäischen Kommission zu werden. Sie spricht fließend Deutsch, Englisch sowie Französisch und in ihrer langen politischen Karriere war sie Ministerin für Arbeit, Soziales, Familie sowie der Verteidigung – das sind ganz entscheidende Felder, in denen die EU in den nächsten Jahren vorankommen sollte. Zudem wäre sie der erste deutsche Staatsbürger in diesem Amt seit 1967 und die erste Frau überhaupt an der Spitze der Kommission.