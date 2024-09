Von der Leyens neues Spitzenteam Eine risikofreudige Kommissionspräsidentin

Sie hätte es nicht machen müssen: Ausgerechnet einen Rechtsaußenpolitiker in den kleinen Kreis der Kommissionsvizepräsidenten mit besonderer Exekutiv-Verantwortung zu berufen. Doch Ursula von der Leyen hat sich entschieden, zum Start in die neue Amtszeit bei der Zusammenstellung ihrer Kommission die Samthandschuhe wieder auszuziehen, die sie in der Phase der Mehrheitsbeschaffung für die eigene Wiederwahl übergestreift hatte.