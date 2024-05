Kooperation in Brüssel Von der Leyens gefährlicher Flirt mit dem rechten Rand

EKR-Chefin ist Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni. Mit der versteht sich von der Leyen offenbar hervorragend, wie bei gemeinsamen Auftritten, wie in Lampedusa oder Tunis zu beobachten war. Von Melonis Fratelli-Partei wird erwartet, bei den Europawahlen in Italien derart abräumen zu können, dass sie den Einfluss der polnischen PiS-Abgeordneten in der EKR zurückdrängen könnte. Schon wird in Italien darüber spekuliert, dass Melonis Abgeordnete in Brüssel näher an die christlich-konservative EVP heranrücken könnten. Strategisch mag das für die Mehrheitsfähigkeit der EVP eine interessante Variante sein. Moralisch ist es für das Image der EVP verheerend.