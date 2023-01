Ursula von der Leyen testet die Stimmung Will sie ein europäisches Jahrzehnt prägen?

Trotzdem ist sie weit aus dem Schatten ihres Vaters Ernst Albrecht herausgetreten, der 14 Jahre Niedersachsen regierte. Allerdings hat der zweimal bei Wahlen die absolute Mehrheit geholt. Von der Leyen war außer im Lokalen nie Spitzenkandidatin, hatte auch als Direktkandidatin für den Bundestag keinen Erfolg. Das Applausometer nach der Rede in Düsseldorf sieht das vorerst anders: Fast eine Minute beklatschen die Menschen sie. Nicht wenige sagen, sie seien vor allem ihretwegen gekommen. Wüst bekommt nur halb so lange Applaus. Danach dankt er ihr für die „starke“ und „kraftvolle Rede“ und bekundet, „es tut gut“, dass sie in Brüssel diese „wichtige Arbeit in schwierigen Zeiten“ leiste. Er dürfte da bereits wissen, was danach inoffiziell verbreitet wird: dass sich im CDU-Präsidium Parteichef Friedrich Merz für sie als Spitzenkandidatin ausgesprochen haben soll.