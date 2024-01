Von der Leyen zeigt Verständnis Wie deutscher Bauernprotest auf Brüssel wirkt

Bauernprotest ist keine deutsche Erfindung. Auch in Frankreich sind die Landwirte vor einigen Wochen auf die Straßen gefahren, und in den Niederlanden hat ihre Empörung sogar zur Bildung einer Bauern-Bürger-Bewegung als Partei geführt, die in einzelnen Regionen die Konkurrenz regelrecht verdrängte. Was auf dem Agrarsektor passiert, ist also nicht allein auf die Ampelkoalition in Deutschland zurückzuführen. Wenn die Bauern um ihre Einkommen bangen, richtet sich der Blick sehr schnell auf Brüssel. Denn die EU steckt jeden dritten Euro aus dem Gemeinschaftshaushalt in die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP). Für die aktuelle Siebenjahresfinanzperiode sind es insgesamt 387 Milliarden. Wie es damit weitergehen soll, will Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit den Bauernvertretern in einem „strukturierten Dialog“ klären.