Vorschläge auch aus der EVP Von der Leyen im Wettlauf der Erwartungen

In der EVP-Fraktion von der Leyens kursiert nach Informationen unserer Redaktion nun ein vom CDU-Mittelstandsexperten Markus Pieper initiiertes Papier zur künftigen Struktur der Kommission, das die Lehren aus dem gescheiterten Versuch zieht, der Bedeutung der kleinen und mittleren Unternehmen in Europa durch die Berufung eines Mittelstandsbeauftragten Rechnung zu tragen. Von der Leyen hatte bereits mit der Ernennung Piepers zum neuen Beauftragten das Signal senden wollen, der Wettbewerbsfähigkeit Europas in der nächsten Wahlperiode mehr Gewicht auch innerhalb der Kommission zu geben. Doch kurz vor dem geplanten Amtsantritt Mitte April hatte Pieper seinen Verzicht erklärt. Von außen sah es so aus, als habe er dem Druck nachgegeben, der unter dem Verdacht einer parteipolitisch motivierten Auswahl durch von der Leyen entstanden war. Tatsächlich begründete Pieper den spektakulären Schritt seinerzeit damit, dass Binnenmarktkommissar Thierry Breton ihn schon im Vorfeld „boykottiert“ habe. Er bescheinigte ihm „schlechten Stil“, weil Zusagen für Personal und Kompetenzen nicht ansatzweise erfüllt worden seien. Somit sah Pieper „keine Möglichkeit, die mit dem Amt verbundenen berechtigten Erwartungen zu erfüllen“.