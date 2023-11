Ein besonderes Gedenken in Belgien Wenn Völker trauern im Angesicht neuer Kriege

Aber all das hat das „Nie wieder“ nicht genug stärken können. Russland führt seit 21 Monaten einen neuen Angriffskrieg in Europa. Das ist eine Herausforderung auch für den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, der in Lommel und an mehr als 830 anderen Orten die Erinnerung an 2,8 Millionen dort beerdigte Soldaten wachhält und auch jetzt wieder an die mehr als 60 Millionen Todesopfer allein des Zweiten Weltkrieges erinnert. Angesichts des Krieges gegen die Ukraine fragt der Volksbund „Hat man denn nicht aus der Vergangenheit gelernt? Muss all das Leid immer wieder von vorne beginnen?“ Noch sei ein Ende des Krieges in der Ukraine alles andere als absehbar. Aber auch ein Frieden sei nicht automatisch da, wenn er ausgerufen werde. Jede Ungerechtigkeit, jede Landnahme trage „die Drachensaat neuen Unfriedens“ in sich, warnt Jörg Raab vom Volksbund. Er weiß: „Ein echter, ein ernster Friede ist einer, der befriedet.“