Klimapolitik Wissing macht E-Fuels zur Bedingung für Verbrenner-Aus in der EU

„Wir brauchen jede technische Lösung, auch synthetische Kraftstoffe“ zur Erreichung der Klimaziele, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Dienstag. „Technologieoffenheit ist das Stichwort“, ergänzte FDP-Fraktionschef Christian Dürr und sprach von einer „Zeitenwende in der deutschen Verkehrspolitik“. Wissing macht E-Fuels auch zur Bedingung für das in der EU geplante Aus für Verbrenner ab 2035.