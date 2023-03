Verständigung greifbar Wissing feiert das „Aus für das Verbrenner-Aus“

Die Grünen kündigten bereits an, dass sie nichts beschließen würden, was dem ursprünglichen Gesetz zuwiderlaufe. Einem Rechtsakt zu E-Fuels, der sich auf ein Gesetz beziehe, nach dem ab 2035 aus neuen Autos kein CO2 mehr kommen dürfe, fehle schlicht die gesetzliche Grundlage. Auch die CDU meldete größte Bedenken an. „Wenn Wissing wirklich den Verbrenner retten will, müssen wir das Gesetz noch einmal neu verhandeln“, sagte Jens Giesecke, der Verkehrsexperte der Union. Was Wissing jetzt vorschlage, sei genauso unverbindlich wie alles zuvor. Seine Vermutung: „Es scheint Wissing von Anfang an nur um eine Show für die Öffentlichkeit gegangen zu sein.“