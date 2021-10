Interview mit EU-Vizeparlamentspräsidentin Katarina Barley : „Das wäre das Ende“

Interview Brüssel Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlamentes, Katarina Barley (SPD), warnt vor einem Zerbrechen der Europäischen Union. Im Streit mit Polen helfe nur noch finanzieller Druck, so Barley. Und auch gegen den belarussischen Diktator Lukaschenko müsse die EU eine härtere Gangart einschlagen.

Frau Barley, steht die Europäische Union mal wieder am Scheideweg?

Barley Ich würde sagen, die EU ist schon einen Schritt weiter. Mit dem Urteil des polnischen Verfassungsgerichtes, dass EU-Recht keinen Vorrang gegenüber nationalem Recht hat, hat sich ein Mitgliedsstaat aus der europäischen Rechtsgemeinschaft verabschiedet. Wenn wir dieser Auflösung nur zusehen, können wir die Europäische Union in ihrer jetzigen Form nicht mehr weiterführen. Vieles, was auf gegenseitigem Vertrauen, auf gemeinsamen Werten und Strukturen basiert, können wird dann nicht mehr machen. Das wäre das Ende.

Also zurück zum Kerneuropa, zu einer Zusammenarbeit der Willigen?

Barley Ich will mir das Ende nicht ausmalen. Wir müssen deshalb jetzt endlich Maßnahmen ergreifen, damit das nicht passiert.

Barley Es gibt ja noch die andere Seite. Im Moment stehen 36 Milliarden Euro aus dem europäischen Aufbaufonds für Polen bereit, davon 24 Milliarden Euro als Zuschuss, zwölf Milliarden als Kredite. Das ist im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung mit die größte Summe, die die EU an einen Mitgliedsstaat auszahlen will. Das Geld ist geknüpft an die Unabhängigkeit der Justiz. Endlich hat auch die zögerliche Kommissionpräsidentin von der Leyen klargemacht, dass die Mittel nicht ausbezahlt werden, solange diese Vorgabe nicht umgesetzt ist.