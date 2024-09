Rechnungshof vermisst Kontrolle und Ziel Viel EU-Geld für Biobauern - aber auch viele Zweifel

Die am Nachmittag in Luxemburg veröffentlichten Daten platzten mitten in eine Sitzung der EU-Agrarminister in Brüssel. Mit auf der Tagesordnung: Die neue Förderperiode der Gemeinsamen Agrarpolitik. Noch ist nichts beschlossen, doch für den Zeitraum von 2023 bis 2027 orientieren sich die Strategiepläne bereits an Förderung der Biolandwirtschaft mit weiteren 14,7 Milliarden Euro. Für Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ist klar, was die Bauern von der europäischen Agrarförderung erwarten: „Einfach, praxistauglich und lohnenswert.“ Deshalb habe sein Haus bei der nationalen Umsetzung der EU-Agrarpolitik „nachgesteuert“. Die freiwilligen Öko-Regelungen seien entbürokratisiert und die Prämien attraktiver gestaltet worden. Die Nachfrage nach Bioprodukten sei inzwischen „deutlich gestiegen“. Das zeigt für den Grünen-Politiker, dass „Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Planungssicherheit Hand in Hand gehen“ könnten.