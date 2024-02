Treffen der Verteidigungsminister Die Nato unter Trump-Schock

Und so nehmen sich denn alle am Tisch vor, wenn sie im Anschluss nach München zur Sicherheitskonferenz reisen, dort auf die ebenfalls einfliegenden Kongressabgeordneten einzuwirken. Stoltenberg warnt: „Wenn wir Putin erlauben zu gewinnen, wird das nicht nur eine Tragödie für die Ukrainer, es wird auch gefährlich für uns.“ Mit besonderem Nachdruck verkündet Stoltenberg nach dem Treffen neue Hilfszusagen aus Kanada, Finnland und Norwegen, verweist auf eine neue Koalition von Ländern, die eine Million Drohnen liefern wollen, eine andere, die der Ukraine bei der Minenräumung helfen will. Alle Partner hätten zusammen bereits Hilfe im Wert von hundert Milliarden Dollar geleistet. Nun komme auch noch ein neues Ausbildungszentrum für ukrainische Soldaten in Polen hinzu.