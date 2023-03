EU will einheitliche Vorgaben Verstoß im Ausland soll Führerschein in Deutschland kosten

Bei der Vereinheitlichung folgt die Kommission in etlichen Details der Rechtslage in Deutschland, nach der jetzt schon Fahranfänger ihren Führerschein erst einmal auf Probe erhalten und in diesen zwei Jahren auch keinen Tropfen Alkohol vor einer Fahrt trinken dürfen. Gerade die Jüngeren nimmt die Kommission in den Blick, weil sie zwar nur acht Prozent aller Fahrer ausmachen, aber an zwei von fünf tödlichen Unfällen beteiligt sind. Zusätzlich zu der Plastikkarte soll es künftig auch eine digitale Fahrerlaubnis geben, um Verlängerungen, Ersatz oder Tausch online abwickeln zu können.