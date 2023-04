EU verstärkt Kampf gegen Geldwäsche Die finanziellen Bombenentschärfer

Geldwäsche - wenn dieses Stichwort fällt, entstehen bei den meisten Politikern Bilder von Drogenbossen, organisierter Kriminalität, Terrorfinanzierung. Dabei sind die Bedrohungen für die westlichen Demokratien noch viel umfassender. Die in Teilen unklare Finanzierung der Brexit-Kampagne hat aller Welt vor Augen geführt, wie leicht schwerwiegende Entwicklungen beeinflusst werden können, wenn sich einmal die Stimmung dreht. Die Londoner Putin-Expertin Catherine Belton hat detailliert beleuchtet, wie ein Netzwerk rund um Russlands Präsidenten Wladimir Putin zuerst Milliarden in strategische Schwarzgeldverstecke brachte und nun gezielt daran geht, „eine gewaltige Bombe an die Fundamente der Europäischen Union“ zu legen, wie Belton von einem Insider erfuhr. Etwa durch gezielte Finanzierung von Gruppen am linken und rechten Rand. Diese Erkenntnisse dürften die in Kürze beginnenden Verhandlungen über eine neue Anti-Geldwäsche-Verordnung der EU mit prägen.