Von der Leyen verspricht E-Fuel-Ausnahmen bei Verbrennerverbot Das bringen E-Fuels für Autofahrer

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geht vor der Abstimmung des EU-Parlaments über ihre zweite Amtszeit auf Stimmenfang. Sie kündigt die Zulassung von synthetischen Kraftstoffen für Pkw an, so genannte E-Fuels. Dazu verspricht sie eine „gezielte Änderung der Verordnung“ für das Verbrenner-Aus 2035. Um die Klimaziele zu erreichen, sei „ein technologieneutraler Ansatz erforderlich“, so die CDU-Politikerin.