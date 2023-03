Auftakt des Brüsseler Gipfeltreffens EU-Partner erneut sauer auf Deutschland

Nun also der Verbrenner als neue Variante eines Germany-Bashings, für Prügel gegen Deutschland. „Verwirrend“ sei das Vorgehen, meint etwa Lettlands Regierungschef Krisjanis Karins. Es sei „ein sehr schwieriges Zeichen für die Zukunft“. Wenn eine Regierung das wieder stoppe, was zwischen allen längst vereinbart sei, was sei dann das nächste? Auch in Brüssel sorgen sich Diplomaten weniger um den konkreten Vorgang; der werde sicher bald geklärt sein. Ihnen machen vielmehr die Folgen zu schaffen. Werden also künftig mühsam errungene Kompromisse häufiger wieder aufgeschnürt?