Von der Leyens Ankündigung Verbrenner-Aus, Verbrenner-An – was die EU wirklich plant

So macht denn auch der Umweltexperte der Europa-CDU, Peter Liese, zu den Auswirkungen der Novelle klar: „Was aus dem Verbrenner nach 2035 wird, hängt entscheidend davon ab, wie erschwinglich und verfügbar dann E-Fuels sind.“ Langfristig müsse die EU zu einer auf den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeuges bezogenen Netto-Null-Klimaneutralität kommen. Sprich: Es soll nicht mehr nur gemessen werden, was am Auspuff rauskommt, sondern auch, welche Belastungen bei der Herstellung von Fahrzeug und Energie entstehen. Da hätten in Deutschland E-Autos derzeit schlechte Karten, weil sehr viel Strom immer noch aus fossilen Brennstoffen kommt. Liese ist sich aber auch sicher: „Weil am Ende die komplette Klimaneutralität steht, gehört dem E-Auto die Zukunft.“ Und damit sich Industrie und Verbraucher schnellstmöglich auf alle Optionen einstellen können, plädiert Liese dafür, die Überarbeitung von 2026 auf das nächste Jahr vorzuziehen.