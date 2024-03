Neue EU-Verordnung vereinbart Verbraucher müssen sich bei Verpackungen umgewöhnen

Zwar hätte sich SPD-Unterhändlerin Delara Burkhardt deutlich mehr gewünscht, doch ist für sie die nun ausgehandelte Reform ein „wichtiger Schritt hin zu einer nachhaltigen Zukunft für Europa“. Sie hofft darauf, dass es mit der Richtlinie nun gelingt, den Verpackungsmüll von derzeit 177,2 Kilo pro Kopf in Europa bis 2040 um 15 Prozent zu senken. Bis 2030 sollen es fünf, bis 2035 zehn Prozent sein. Das klingt wenig und macht in 16 Jahren lediglich ein Pfund pro Monat aus. Doch gemessen an dem zuletzt verzeichneten Anstieg um ein Viertel in den letzten zehn Jahren und an den Schätzungen, die bis 2030 von einem weiteren Anwachsen des jährlichen Verpackungsmüllberges um fast die Hälfte ausgingen, klingen die Ziele schon deutlich ambitionierter.