Ursula von der Leyen und die EU Die Straßburger „Ich-will“-Rede

Ohne diese Verbeugung wären ihr Pfeifkonzerte enttäuschter und erzürnter Land- und Forstwirte fast sicher gewesen. So wie jeder Gedanke, jeder Satz, jedes Wort ihrer komplett durchinszenierten jährlichen Rede in Straßburg einen eigenen Zweck erfüllt, enthält auch diese Passage eine deutliche Botschaft: Von der Leyen will es besser machen bei dem Versuch, für die Klimabekämpfung den Rückhalt der Betroffenen einzuwerben, EU-Politik und Gesellschaft zu verknüpfen. Oder kürzer in Bezug auf die offene Frage einer Spitzenkandidatur: Von der Leyen will.