Kritik an EU-Kommissionschefin : Satirepolitiker Sonneborn greift von der Leyen wegen „unzulässigem“ Wahlkampfvideo an

Satirepolitiker Sonneborn greift von der Leyen wegen „unzulässigem“ Wahlkampfvideo an

Kritik an EU-Kommissionschefin

Brüssel Ursula von der Leyen taucht in einem Wahlkampfvideo der kroatischen Regierungspartei HDZ auf. Das darf sie in ihrer Funktion als EU-Kommissionspräsidentin aber nicht. Ihre Ausrede ist fadenscheinig – zumindest wenn es nach Martin Sonneborn von „Die PARTEI“ geht.

Wer eine Kommissionspräsidentin hat, die unzulässig mit einer Empfehlung (für die korrupte Regierungspartei HDZ) in nationale Wahlen mit knappem Ausgang eingreift, braucht sich vor Russland & China eigentlich nicht zu fürchten... Smiley! #Kroatien #EuropaNichtDenLeyenÜberlassen https://t.co/xaV54Hl1BP

Einer ihrer Kritiker ist der Satiriker und „Die PARTEI“-Politiker Martin Sonneborn. Bei Twitter schreibt er: „Wer eine Kommissionspräsidentin hat, die unzulässig mit einer Empfehlung (für die korrupte Regierungspartei HDZ) in nationale Wahlen mit knappem Ausgang eingreift, braucht sich vor Russland & China eigentlich nicht zu fürchten...“ Die HDZ war aus der kroatischen Parlamentswahl am Sonntag als stärkste politische Kraft hervorgegangen.

Frau vonderLeyens Sprecher entschuldigt sie damit, sie habe ihre Wahlkampfunterstützung für die kaputte kroatische HDZ als Privatperson gegeben. Smiley! Links vdL (Privatperson, Mutter von 37 Kindern, ) rechts vdL (offiziell, Kommissionspräsidentin in ihrem letzten EU-Video)... https://t.co/GpOTg7dYzY pic.twitter.com/bMDiIfKgQP

Inzwischen hat von der Leyen über ihren Sprecher Eric Mamer erklärt, dass sie in dem Video als Privatperson auftrete, nicht als EU-Kommissionspräsidentin. Damit wäre der Verhaltenskodex nicht verletzt. Doch Martin Sonneborn, der für „Die PARTEI“ im EU-Parlament sitzt, reicht das als Entschuldigung nicht aus. Denn wie der Europapolitiker festhält, sei der Wahlkampfbeitrag von den offiziellen Videobotschaften der Kommissionspräsidentin nicht zu unterscheiden. Der Bildausschnitt ist gleich und beide Male ist im Hintergrund das Berlaymont-Gebäude der EU-Kommission zu sehen. Oder wie Sonneborn schreibt: „dieselbe EU-Flagge, dieselbe Bildunterschrift („Präsidentin der EU-Kommission“), dieselbe Jacke, dieselbe Betonfrisur“.

Deshalb hat Sonneborn eine Anfrage an die Kommission gestellt und fordert eine Untersuchung des Werbeauftritts, die (mit egal welchem Ausgang) mit Sanktionen für von der Leyen enden könnte. Zeigt das Video von der Leyen als Privatperson, stehe die Frage nach einer „strafbaren Veruntreuung von EU-Haushaltsmitteln zugunsten persönlicher Vorteile“ im Raum. Schließlich wurde dafür das Videostudio der Europäischen Kommission genutzt, also öffentlich finanzierte Produktionsmittel. Wenn das Video hingegen doch in von der Leyens offizieller Funktion als Präsidentin entstanden ist, könnte sie wegen „Verstößen gegen den Verhaltenskodex“ sanktioniert werden.