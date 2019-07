Wahlkampf-Tour geht weiter : Von der Leyen trifft auch möglichen Vorgänger Juncker in Brüssel

Brüssel Vorstellungsrunde in Brüssel: Ursula von der Leyen macht auf ihrer Werbetour durch die europäischen Institutionen weiter. Am Donnerstag besuchte sie ihren möglichen Vorgänger: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Die als EU-Kommissionschefin nominierte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen ist in Brüssel mit dem scheidenden Amtsinhaber Jean-Claude Juncker zusammengekommen. Die beiden begrüßten sich am Donnerstag mit Umarmung, wie auf Fotos zu sehen war. Von der Leyen hatte am Mittwoch vor dem EU-Parlament in Straßburg angekündigt, an der Spitze der Europäischen Union eng mit den Abgeordneten und dem Europäischen Rat zusammenarbeiten zu wollen. Ihre Nominierung durch die Staats- und Regierungschefs kam am Dienstag überraschend und wird von vielen Stimmen in der EU und in Deutschland kritisch gesehen. Es ist unsicher, ob das Parlament ihr Mitte Juli die nötige Mehrheit für den Topposten geben wird.