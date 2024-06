EU-Spitzenposten Darum lässt die Entscheidung über von der Leyen auf sich warten

Am Rande eines informellen EU-Gipfels am Montag in Brüssel hatten sich zwar etliche Regierungschefs für von der Leyen ausgesprochen. Zu einer Einigung kam es aber nicht. Bei einem EU-Gipfel kommende Woche stehen die endgültigen Entscheidungen an. Neben einer möglichen weiteren Amtszeit für von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin ging es um die Nachfolge Michels als EU-Ratspräsident und um die Nachfolge des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell.