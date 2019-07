Von der Leyen neue EU-Kommissionschefin : „Mehrheit ist Mehrheit“

Straßburg Als erste Frau in der Geschichte der EU wird Ursula von der Leyen Präsidentin der EU-Kommission in Brüssel. Dafür war von der Leyen aber offenbar auch auf Stimmen europaskeptischer Abgeordneter angewiesen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erklärte, sie freue sich „auf eine gute Zusammenarbeit“ mit ihrer bisherigen Verteidigungsministerin, die am Mittwoch offiziell aus dem Amt scheidet. Mit von der Leyen stehe auch „nach über 50 Jahren auch wieder eine Deutsche an der Spitze der europäischen Exekutive“. Zuletzt hatte der deutsche Jurist Walter Hallstein bis 1967 die Kommission der Vorläuferorganisation Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) geführt.

„Endlich steht die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission“, erklärte der scheidende Kommissionschef Juncker. „Ich bin sicher, dass Sie eine großartige Präsidentin werden.“ Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gratulierte von der Leyen auf Twitter. „Heute trägt Europa Ihr Gesicht“, schrieb Macron. „Wir können stolz auf Europa sein. Wir werden an ihrer Seite stehen, um es voran zu bringen.“

Von der Leyen hatte in den vergangen zwei Wochen unermüdlich um Unterstützung im Europaparlament geworben. Noch am Dienstagvormittag machte sie vor dem Plenum eine Reihe von Zugeständnissen - vor allem um Stimmen bei den Sozialdemokraten als zweitstärkster Fraktion zu gewinnen, die in der Frage bis zuletzt gespalten waren.

Unter anderem kündigte sie an, in ihren ersten 100 Tagen im Amt ein Klimagesetz vorzulegen, um Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent machen. Auch eine gerechtere Besteuerung von Unternehmen stellte sie in Aussicht. Trotz dieser Zusagen kündigten die Grünen, die Linksfraktion und mehrere Sozialdemokraten - unter ihnen die 16 deutschen SPD-Abgeordneten - an, sie würden gegen die CDU-Politikerin stimmen.