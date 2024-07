Neues EU-Parlament geht an den Start Unter der friedlichen Oberfläche tobt in Straßburg eine Schlacht

Bei den Gesprächen und Verhandlungen am Rande scheinen Weber und von der Leyen mit verteilten Rollen unterwegs zu sein. Er als „bad cop“, der alle Wünsche erst einmal abbügelt, sie die „good cop“, die allen das verspricht, was sie gerne hätten, wenn auch auf unverbindliche Weise. Doch davon ist an der Oberfläche der Konstituierenden Sitzung an diesem Dienstag nicht einmal ein Kräuseln zu sehen. Die Hauptkontrahenten nehmen in der ersten Reihe Platz und die bisherige Präsidentin als normale Abgeordnete erst einmal friedlich in ihre Mitte. Sie darf sich als erste vorstellen, dann gibt es sogar eine Gegenkandidatin: Irene Montero von den spanischen Podemos-Linken will ein „feministisches und antirassistisches Europa“.