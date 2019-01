Castrop-Rauxel: Europastadt? Nie gehört!

Castrop-Rauxel ist seit 1962 Europastadt. Was bedeutet das eigentlich? Eine Spurensuche.

„Selbstverständlich“, so Frauendienst, „kann man die Vorzüge Europas auch vor Ort in Castrop-Rauxel erfahren.“ Er schwärmt etwa vom friedlichen Miteinander unzähliger Kulturen in Habinghorst. Natürlich sei nicht immer alles rosig, aber die umliegenden Kommunen könnten sich in Sachen Engagement für Europa von Castrop-Rauxel eine ordentliche Scheibe abschneiden. „Ich mache mich stark für die europäische Idee“, sagt Frauendienst. Er selbst engagiert sich gesellschaftlich und politisch. „Selbstverständlich“ nennt er das und „Ehrensache“.