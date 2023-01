EU ringt um gemeinsame Strategie Bei Corona-Testpflicht für Reisende aus China herrscht Uneinigkeit

Die EU-Krisenspezialisten wollen an diesem Mittwoch darüber befinden, wie die Gemeinschaft mit der überbordenden Corona-Welle in China umgehen soll. Der Chef des Weltärztebundes, Ulrich Montgomery, plädierte mit Blick auf das Treffen für eine europaweite Testpflicht aller Einreisenden aus China. „Wir wissen nicht, was in China derzeit passiert. Die Infektionen laufen völlig unkontrolliert ab. Daher halte ich es für sinnvoll, eine PCR-Testpflicht bei der Einreise vorzuschreiben“, sagte Montgomery unserer Redaktion.