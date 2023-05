Umstrittene Grundverordnung EU will den Datenschutz erneuern

Das ist eines der Kennzeichen der Verordnung. Es gibt keine Höchstsummen in übersichtlicher Größenordnung wie vor der Verabschiedung, sondern eine Orientierung der Strafzahlungen am Konzernumsatz. So sind denn tatsächlich in den fünf Jahren in fast 1800 Verfahren über drei Milliarden Euro an Geldbußen verhängt worden, schon vor dem spektakulären Meta-Schritt der Iren. Und doch ist die Kritik groß, dass die Stringenz der Verordnung bei der Umsetzung in 27 nationale Varianten verloren gegangen ist. Reynders will die Novelle an diesem Abend noch nicht konkret vorstellen, doch so viel verrät er: Er will deutlich mehr vereinheitlichen, vor allem bei grenzüberschreitenden Beschwerden.