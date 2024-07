Umfrage in 15 Ländern Europäer sind für mehr Ukraine-Waffenhilfe

Die Ausnahme bilden hier Polen (53 Prozent), Estland (45), Schweden (41) und Deutschland (40), wo jeweils große Teile mehr in die eigene Verteidigungs investieren wollen, selbst wenn das Mittelkürzungen für andere Bereiche wie Gesundheit, Bildung oder Verbrechensbekämpfung bedeuten würde. Klar sind die Europäer in der Ablehnung eines eigenen Streitkräfte-Einsatzes in der Ukraine. 81 Prozent der befragten Deutschen wollen nicht, dass die Bundeswehr mit eigenen Soldaten in die Kriegshandlungen eingreift. Allerdings befürworten die Europäer zugleich, dass ihr Militär den Ukrainern auf andere Weise hilft, etwa durch die Ausbildung ihrer Soldaten.