Neue Umfrage im Vorfeld der Europawahl Deutsche und EU: Positiv mit wachsender Skepsis

Die positive Grundhaltung zur europäischen Einigung ist noch immer vorhanden. „Ich bin froh, wenn Europa in der EU zusammenwächst“ - diesem Satz können 53 Prozent „voll und ganz“ zustimmen, weitere 22 Prozent „eher“ zustimmen, 14 Prozent sagen dazu „teils-teils“, und nur acht Prozent stimmen ihm „eher nicht“ oder „überhaupt nicht“ zu. Roose liest daraus eine „positive emotionale Bindung an die europäische Einigung“. Zugleich scheinen sich viele Menschen für die EU zu interessieren. Denn nur sechs Prozent merken an, sie wüssten zu wenig darüber, um dazu eine Meinung haben zu können. Vor diesem Hintergrund ist es bemerkenswert, dass 53 Prozent „voll und ganz“ oder „eher“ davon überzeugt sind, dass es Deutschland durch seine EU-Mitgliedschaft besser geht. 22 Prozent sehen das „eher nicht“ oder „überhaupt nicht“ so.