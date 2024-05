Vorbereitung auf Friedenskonferenz Was sind EU-Sicherheitszusagen für die Ukraine wert?

Elf Seiten zählt der Entwurf von europäischen Sicherheitszusagen für die Ukraine, auf den sich die EU-Botschafter in Brüssel geeinigt haben - mit der Erwartung, dass die Konsultationen mit der ukrainischen Regierung so zügig zu einem gemeinsamen Papier führen können, dass Anfang Juli die Selbstverpflichtung der EU in Kraft treten kann. Damit wird zugleich klar, dass hinter den Kulissen viele Staaten daran arbeiten, dass der Friedensgipfel Mitte Juni in der Schweiz ein Erfolg werden kann. Zwar nehmen Vertreter Russlands daran nicht teil. Aber für ein ukrainisches Einlenken gibt es eine entscheidende Bedingung: Die Garantie, auch bei anhaltender und künftiger russischer Aggression soviel internationale Unterstützung zu erhalten, dass die Ukraine ihr Recht auf eine Existenz in gesicherten Grenzen durchsetzen kann.