Marschflugkörper für die Ukraine Wie weit dürfen westliche Waffen reichen?

Rechtlich sind der Ukraine nicht die Hände bei der Entscheidung gebunden, welche Arten von Waffen sie einsetzt. Im Zweifel dürften sich die Militärs für die Systeme entscheiden, mit denen sie ihre Ziele am besten erreichen können. Allerdings hatten die USA und andere Nato-Staaten in der Vergangenheit darauf bestanden, dass gelieferte Waffen aus westlicher Produktion nicht für Angriffe auf Ziele in Russland genutzt werden dürfen. Die praktische Relevanz dieser Vorgabe wird beim Vorrücken der ukrainischen Streitkräfte auf russische Frontlinien in besetzten Gebieten deutlich. Russland reagiert auf die meisten gelungenen Durchbrüche mit massiven Luftangriffen. Diese unterbinden zu können, würde das Kriegsende zugunsten der Ukraine beschleunigen. So lange Russland die Kampfjets von der Krim aus einsetzt, wären westliche Waffen zu deren Bekämpfung kein Problem. Zweifel entstehen hingegen, wenn Russland von Militäranlagen im eigenen Land die Angriffe startet.