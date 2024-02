Vorstoß aus Paris zur Ukraine-Hilfe Was hinter der Bodentruppen-Debatte steckt

CDU-Verteidigungsexperte Johann Wadephul wirft Scholz vor, sich mit seinem Nein zur Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper in Europa zu isolieren und von Frankreich in der Ukraine-Politik zu entfremden. „Während Scholz bei seinem vagen „As long as it takes" bleibt, hat Macron die Zeichen der Zeit erkannt und schwenkt auf das richtige „Whatever it takes“ um. Dies ist ein vorläufiger Höhepunkt bei der Entfremdung im deutsch-französischen Verhältnis. Wir stehen kurz vor einem Achsbruch“, sagte Wadephul. Das sieht man im Kanzleramt anders und verweist auf einen deutsch-französischen Schulterschluss etwa bei den Finanzzusagen an die Ukraine, zuletzt geregelt in bilateralen Sicherheitsabkommen der Regierungen in Berlin und Paris mit der Ukraine.