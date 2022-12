Ukraine-Hilfe gestoppt Orbáns Geschenk an Putin

Und nun 18 Milliarden EU-Mittel für die Ukraine. Eine Überlebenshilfe für den angegriffenen Partner, die unbedingt binnen weniger Wochen zur Verfügung stehen muss und soll. Die 26 Nicht-Ungarn am Tisch wollen es wissen, ob Ungarns Regierungschef Viktor Orbán sich tatsächlich vor laufenden Kameras sozusagen der unterlassenen Hilfeleistung für die Ukraine überführen lässt. Das Projekt bleibt auf der Tagesordnung. Orbán sitzt zwar wenig später nicht im Finanzministerrat, aber sein Minister Mihály Varga hat keinen Spielraum. Und so gibt er im live übertragenen Teil der Sitzung zu Protokoll, dass er die Ukraine-Hilfe nicht unterstützen könne. „Viktor Orbán hätte Putin heute kein schöneres Geschenk machen können“, meint Grünen-Rechtsstaatsexperte Daniel Freund umgehend. Orbán missbrauche das Veto, „wie keiner vor ihm“. Und Grünen-Haushälter Rasmus Andresen schäumt: „Dass Viktor Orbán die Ukraine in Geiselhaft für seine korrupte Politik nimmt, ist an Schäbigkeit nicht zu überbieten.“