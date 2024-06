Flucht vor dem Krieg EU-Mitgliedsstaaten verlängern EU-Schutzstatus für Ukrainer

Die EU-Innenminister wollen den unbürokratischen Schutz von Ukrainerinnen und Ukrainern in der EU um ein Jahr verlängern. Die Ministerinnen und Minister hätten sich auf den Schutzstatus bis zum 4. März 2026 am Donnerstag in Luxemburg geeinigt, hieß es in einer Mitteilung des Rats der EU. Bisher galt der vorübergehende Schutz bis zum 4. März 2025.